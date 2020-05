"Foi um grande gesto do Governo", diz Souza sobre liberação de recursos

O deputado Souza (PSB), que preside a Frente Parlamentar de Apoio à Agricultura Familiar na Assembleia Legislativa, festeja a liberação de recursos do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) para a agricultura familiar no Rio Grande do Norte.

O governo federal liberou R$ 220 milhões e desse total, cerca de R$ 6 milhões serão investidos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no RN.

“Todos os que cadastraram projetos serão contemplados. Foi um grande gesto do Governo Federal com a agricultura familiar do Brasil neste período da pandemia”, celebra o parlamentar, que recentemente se reuniu remotamente com a superintendência regional do órgão para tratar da questão.

A previsão é que em junho a Conab abra o edital para os projetos de 2020 e a partir da próxima segunda-feira (11) as entidades ou associações que tiverem projetos de 2019 e não foram contemplados podem retransmiti-los.

De acordo com o parlamentar, além desses R$ 220 milhões para a agricultura familiar, outros R$ 280 milhões serão liberados para os Estados direcionados a outras ações, como por exemplo, o Programa do Leite em nosso Estado.

“Destaco o trabalho dinâmico e comprometido do superintendente regional da Conab e o papel da bancada federal através do líder da bancada, deputado Rafael Motta, na interlocução dessas demandas”, afirmou.