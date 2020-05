Cidadão é preso dentro da Caixa em Assu por atentado a saúde pública

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta sexta-feira, 8, na Caixa Econômica de Assu, com a missão de prender um cidadão que estava aguardando na fila para fazer um saque.

O motivo da prisão é que o cidadão havia testado positivo para covid-19 e, portanto, deveria ficar em casa, isolado, por um período de pelo menos 14 dias.

O comandante do 10 BPM, Maxmiliano Luiz, de Assú, confirmou os fatos. Disse que o cidadão foi conduzido com os policiais paramentados com capotes, luvas e máscaras para a Delegacia.

A Vigilância Sanitária e do Ministério Público Estado já haviam sido comunicados de que o cidadão estava com covid-19 e se recusava a ficar em casa. Queria fazer as coisas na rua.

O cidadão vai responder pelo crime de atentado a saúde pública.

Após a oitiva do cidadão, a Vigilância Sanitária fez uma desinfecção no prédio da Delegacia de Assu e também na Caixa Econômica Federal.

Recusa ao tratamento

Em Apodi, o professor Gilmar do Carmo de Carvalho, de 52 anos, se recusou a usar os medicamentos sugeridos pelos médicos para reduzir as doenças causas pelo covid-19. O quadro piorou e quando ele procurou atendimento médico, já era tarde. O professor foi enterrado na manhã desta sexta-feira, em Apodi, com o testemunho apenas de 2 filhos.

