Voos com 15 milhões de máscaras da China chegam ao Brasil

O primeiro voo com equipamentos para combate a Covid-19 pago pela Americanas, em apoio ao Ministério da Infraestrutura e ao Ministério da Saúde, pousou na manhã deste domingo (10/5) no Rio/ Galeão. Esta é a primeira de duas operações entre China e Brasil pagas pela Americanas, realizadas pela LATAM Brasil, para transportar 15 milhões de máscaras triplas, pesando 53 toneladas.

O primeiro avião (voo JJ9518) decolou no sábado (9/5) às 16h de Xangai (hora local), com escala em Amsterdã, e aterrissou (como voo JJ9519) no Rio de Janeiro/ Galeão às 7h deste domingo (10/5). O voo foi realizado por uma aeronave modelo Boeing 777 composto por uma equipe de pilotos e funcionários de operações. Percorreu mais de 18 mil quilômetros em cerca de 46 horas, passando por três fusos diferentes.

O segundo voo Americanas-LATAM (JJ9516) que trará a outra parte da remessa de máscaras chegará a São Paulo/Guarulhos (JJ9159) às 8h40 desta segunda-feira (11/5). Cada voo transportou 7,5 milhões de máscaras triplas.

O Ministério da Infraestrutura (MInfra) é responsável pela operação especial para trazer da China 1,2 mil toneladas de máscaras compradas pelo Ministério da Saúde. Os equipamentos de proteção serão distribuídos aos estados.

Solidariedade e transporte de médicos

A Americanas já doou mais de 45 milhões para auxiliar na saúde e logística de vários estados, sendo R$ 20 milhões em serviços de entrega e logística para o Estado de São Paulo; R$ 15 milhões em 80 respiradores para hospitais públicos (em aquisição); R$ 5 milhões para construção do hospital de campanha no Rio de Janeiro; R$ 1,2 milhão em 20 mil kits de teste rápido (em aquisição); R$ 195 mil em 300 termômetros de alta performance para o Governo do Estado do Espírito Santo e para a Prefeitura de Salvador; 10 milhões de máscaras para proteção de associados e clientes; 1 milhão de garrafas de água para as ONGs Ação da Cidadania (Rio de Janeiro e São Paulo) e Visão Mundial (Recife e Manaus); 50 mil cestas básicas, entre outros. A empresa criou ainda a rede de participação voluntária “Juntos Somos Mais Solidários”, por meio da qual os associados, fornecedores e parceiros estão ajudando idosos que vivem em mais de 1.100 residências especiais por todo o Brasil com kits de higiene e limpeza durante três meses. A Americanas ainda arrecadou R$ 2 milhões em doações de clientes pela Ame Digital, fintech e plataforma de negócios mobile, e está promovendo a campanha #apoieocomerciolocal, trazendo a oportunidade para que estes pequenos lojistas possam vender em um dos maiores e-commerces do Brasil.

Já a LATAM Airlines Brasil, além da parceria logística com o Governo e o apoio na distribuição de itens médicos nos estados brasileiros, também está transportando profissionais de saúde - os médicos, enfermeiros e demais especialistas envolvidos no combate à pandemia possuem isenção total da tarifa aérea, pagando apenas a taxa de embarque para atuar no combate ao COVID-19. O objetivo da LATAM com esta iniciativa é facilitar o acesso dos profissionais aos locais mais impactados com essa crise sem precedentes.

Dentro do Brasil, a LATAM também segue contribuindo para o abastecimento dos estados com o transporte dos itens de combate ao COVID-19. Desde 15 de março, já foram realizados mais de 130 voos para o transporte de cerca de 600 toneladas de materiais como medicamentos, testes, álcool em gel, máscaras, luvas, termômetros, respiradores e doações de alimentos.