Brasil tem mais de 11 mil mortes e 163.593 casos confirmados de Covid-19

Nesta segunda-feira (11) o Brasil atingiu a marca de 11.209 mortes provocadas pela Covid-19. Também há 163.593 casos confirmados da doença em todos os estados do país, conforme informação das Secretarias de Saúde.

Na tarde deste domingo (10) o Ministério da Saúde havia divulgado o balanço do dia com 11.123 mortos e 162.699 casos.

Das 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos, 18 se concentram no Norte e Nordeste.

No Rio Grande do Norte, até ontem, eram 87 mortes causadas pela doença e 1.930 pessoas com o novo coronavírus. Outras 31 mortes estão sob investigação, para que se identifique se foram causadas pelo vírus.

O boletim atualizado com os dados referentes a esta segunda-feira (11) ainda não foi divulgado pela Sesap.

Já em Mossoró, de acordo com o boletim divulgado pela secretaria de saúde municipal na noite deste domingo, são 299 casos positivos para a doença e um total de 20 óbitos, seguindo com a maior mortalidade registrada no estado.