Coronavírus se propaga em casa de jogo de Itaú e o prefeito fecha a cidade

O prefeito Ciro Bezerra, do município de Itaú, de 5,8 mil habitantes, é o primeiro a decretar bloqueio total no Rio Grande do Norte.

O decreto foi elaborado na tarde desta segunda-feira, 11, e anunciado pelo prefeito e o secretário de Saúde em live pelo Instagram.

O secretário Nedilson Paiva explicou que o que motivou o decreto do Poder Executivo foi a constatação do risco de contaminação em massa.

Nedilson contou que semana passada a Secretaria de Saúde da cidade vizinha, Taboleiro Grande, informou que um cidadão de sua cidade havia testado positivo.

Diante desta informação, o secretário Nedilson e equipe verificaram os locais que esta pessoa costumava frequentar em Itaú, que era uma casa de jogo.

O prefeito Ciro Bezerra determinou que o protocolo para se fazer o teste rápido fosse quebrado e todos que estiveram no local fossem testados.

Os testes, seguindo todos os protocolos da Anvisa, aconteceram na tarde de sábado (9). Ao todo, 30 pessoas fizeram o teste e 11 saíram com o diagnóstico positivo.

O quadro foi de extrema preocupação, pois podia haver contaminação em massa. Os diagnosticados foram colocados em isolamento domiciliar e quem teve contato também.

Várias outras medidas diretas foram adotadas. O secretário Nedilson destacou que todos que foram diagnosticados com covid-19 estão apresentando sintomas leves.

O prefeito Ciro Bezerra pediu desculpas à população por não ter realizado uma fiscalização mais intensa, que tivesse impossibilitado a transmissão do novo vírus na cidade.

Ele lembrou que conseguiu, com apoio da polícia, acabar com os banhos no açude da cidade, mas que falhou na fiscalização dos bares e casas de jogos.

Ressaltou, no entanto, que agora com o novo decreto, de bloqueio total (lockdown) vai atuar fortemente em parceria com a Polícia e a Vigilância Sanitária.

Sobre os bancos e a Lotérica disse que vai limitar o número de pessoas atendidas por dia e que vai providenciar tendas para as pessoas não ficarem no sol.

Ciro Bezerra disse que de agora em diante, se for sair de casa tem que ser de máscara. “Se botar o pé para fora de casa, na calçada, terá que usar a máscara”, diz o prefeito.

“Até porque não vai faltar máscara para o cidadão de Itaú. Quem ainda não tem, os agentes de saúde vão passar casa por casa entregando. Precisamos da união de todos”, diz.

“Agora a fiscalização vai ficar mais rigorosa”, concluiu Ciro Bezerra.