Prefeitura de Tibau começa a distribuir máscaras de tecido nesta terça-feira, 12

Como forma de combater o avanço do novo coronavírus, a Prefeitura Municipal de Tibau, por meio das secretarias de saúde e de assistência social vai iniciar nesta terça-feira (12) a distribuição de máscara de tecido para a população.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Márcia Cristina o município recebeu do Governo do Estado um total de 1.500 máscaras, sendo o primeiro lote, ficando novos lotes para serem recebidos nos próximos dias.

Desse primeiro lote, no caso da saúde, a entrega começa amanhã e será feita a cada paciente, os que são considerados em estado de vulnerabilidade social, conforme sua área, em cada Programa Saúde da Família (PSF).

Também serão contempladas com a máscara pessoa que estão transplantadas, gestantes e puérperas, sendo que cada pessoa recebe duas máscaras que vem com as instruções de como se deve usar e lavar.

Já a Assistência Social, conforme o secretário Manoel Nascimento, 400 pessoas do Cadastro Único vão receber às máscaras, sendo que cada uma delas recebe duas máscaras de tecido, que será entregue pela equipe da secretaria.

Além das máscaras, ressalta o secretário Manoel Nascimento, as famílias também vão receber uma cesta básica. “As máscaras já estão com a secretaria, estamos aguardando agora as cestas básicas, para assim fazermos a entrega na mesma oportunidade”, disse o secretário.

Ele acredita que até o dia 25 de maio as máscaras e as cestas básicas, que é um benefício eventual, serão entregues.

“Quero ressaltar mais uma vez, que as famílias beneficiadas não precisam sair de casa, pois a equipe da Assistência Social vai realizar a entrega em sua residência”, reforçou o secretário.

O prefeito Josinaldo Marcos de Souza (PSDB), “Naldinho”, ressaltou a importância do uso da máscara, que reduz o risco de contaminação. Por isso, o município vai começar a distribuir as máscaras recebidas do Governo do Estado.

Um ponto importante também é ressaltado pelo prefeito Naldinho, de que o uso da máscara de tecido não substitui os demais cuidados básicos como lavar as mãos, manter distanciamento social e fazer o isolamento, sendo a máscara um equipamento a mais de proteção para o período da pandemia da Covid-19.

“Lembramos que vigora no município Decretos estadual e municipal tornando obrigatório o uso de máscara como medida de prevenção à propagação ao novo coronavírus”, alertou o prefeito.