Caern interdita via para conserto de tubulação de esgoto no Bom Jardim

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que irá trabalhar, ao longo desta semana, no trecho entre as ruas Crockat de Sá e Antônio Soares do Couto, no Bom Jardim, para reparo em uma tubulação.

Segundo a companhia, a equipe irá reparar vazamento em coletor tronco (rede de grande diâmetro) que leva efluentes até a Estação de Tratamento de Esgotos Cajazeiras.

Para realização do serviço, será necessário a interdição do trânsito no local, visto que será haverá escavações profundas e utilização de veículos pesados.

Ainda de acordo com a companhia, o serviço deve se estender ao longo da semana para que sejam seguidos todos os procedimentos de segurança para proteger os empregados. A previsão é que, caso não chova, o serviço seja concluído na segunda-feira (18).

A tubulação em questão, chamada coletor tronco, é responsável por leva os efluentes, de grande parte da cidade de Mossoró, para ser tratado na Estação de Tratamento Cajazeiras.

Segundo a Caern a sobrecarga de ligações irregulares para a rede de esgoto e a sedimentação de areia carreada no período do inverno provocou o rompimento dela em locais diferentes.

O primeiro rompimento foi nas imediações da Alberto Maranhão e Afonso Pena que foi concluído na semana passada

A Caern ainda alerta que, para executar esse tipo de serviço, é possível ocorrer transbordamento em outras ruas próximas, como ocorre na rua Campos Sales, pois a rede de saneamento é toda interligada.

“É possível que, durante o trabalho, ocorram vazamentos de esgoto, em ruas próximas, que aparecem em função da necessidade de interromper o fluxo de efluentes no trecho da tubulação que está sendo consertada”, explica.