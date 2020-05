Nesta terça-feira (12) a deputada estadual Isolda Dantas (PT) defendeu o pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar irregularidades nos valores repassados ao Estado, na época da construção do estádio Arena das Dunas para a Copa do Mundo de 2014.

Os valores foram descobertos após auditoria realizada pela Controladoria-Geral do Estado (Control), dentro de um ano.

A solicitação entrará em fase de coleta de assinaturas para serem protocoladas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, e foi proposta pelo deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL).

A Auditoria feita pela Control comprovou que o Estado deixou de receber, entre Outubro de 2014 e Julho de 2019, cerca de R$ 16,3 milhões em repasses da receita líquida dos eventos realizados na Arena.

Segundo o contrato, a receita obtida com os eventos deve ser repartida igualmente entre a Concessionária e o Governo do RN. No período citado, Estado só recebeu cerca de R$ 1,5 milhão por eventos realizados na Arena.

A CPI do Arena das Dunas terá o objetivo de aprofundar a investigação a partir dos dados colhidos pela Auditoria, em busca de dar prosseguimento a uma investigação para encontrar os responsáveis por trás das irregularidades a execução dos contratos de construção e gestão da Arena das Dunas.

Na justificativa da assinatura da CPI, Isolda Dantas argumentou que na condição de parlamentar tem a obrigação de investigar questões que geram dúvidas na sociedade.

“O deputado Francisco Medeiros (PT) e eu, enquanto bancada do PT na ALRN, vamos assinar a CPI do Arena das Dunas que exige um relatório de Auditoria da Control, como também, um inquérito em curso desde o ano passado (Operação ‘Mão na bola’). Sou a favor, e desejo que a CPI avance para que possamos conhecer e compreender todos os fatos que geram ônus ao povo do Rio Grande do Norte”, afirmou Isolda.