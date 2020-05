Familiares reclamam que não conseguem ter notícias de seus parentes na prisão

A reportagem do Portal MOSSORÓ HOJE recebeu de dezenas de textos parecidos, mudando apenas alguns aspectos, reclamando das condições em que os presos da Cadeia Pública de Mossoró/RN e da Penitenciária Mário Negócio estão detidos.

Dizem que não têm qualquer informação concreta do quadro de saúde de seus parentes que estão presos nos locais.

Segue alguns textos.

“Boa noite! Gostaria de pedir sua ajuda para fazer essa denúncia chegar até os direitos humanos, e ao conhecimento de outras pessoas. Hoje recebi uma informação anônima de que está um caos instaurado no presídio Mário Negócio. Os detentos estão sofrendo, sendo agredidos todos os dias pra darem conta das fugas que aconteceram, isso é desumano. Eles já estão lá para pagar por tudo que fizeram, estar lá já é um grande castigo. Eu falo enquanto mãe e enquanto familiares de detentos, e não aguentamos mais ficar sem informações. Não sabemos como estão nossos familiares, se estão bem, vivos, saudáveis, estamos sem contato há meses, e ninguém da informação, nem advogado pode entrar. Nós familiares sofremos junto em saber disso. Isso é quase um pedido de clamor pra que alguém nos escute, pois não temos mais a quem recorrer. Eu agradeço muito por sua atenção. Gostaria de não me identificar pra evitar qualquer tipo de problema maior para o meu ente querido. E desde já muito obrigada. Boa tarde.”

“ Nós, mulheres, mães, irmãs, familiares em geral dos detentos da Mário Negócio e da Cadeia Pública de Mossoró, recebemos informações anônimas sobre o caos que está acontecendo dentro dos presídios. Por conta da fuga, eles tão sendo maltratados, por conta do covid, sem visita, não sabemos e não estamos tendo NENHUMA notícia de como estão, se estão vivos ou mortos. Pedimos só pra ter alguma forma de comunicação, de informações, pois nós, como familiares, nos preocupamos e nos importamos. Pedimos que os direitos humanos e todo o pouco que ainda temos direito vá lá averiguar o que tá acontecendo. E também pedimos que pelo menos eles tenham direito de uma visita de advogado ou ao menos carta, se preciso for, a gente até doa canetas e folhas, só queremos notícias. Agradecemos a atenção!”

Em contato com agentes penitenciários, a reportagem foi informada de que as medidas sanitárias foram adotadas pela Secretaria de Administração Penitenciária para preservar a saúde dos presos e dos agentes, evitando a propagação do novo coronavírus na cadeia.