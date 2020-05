Coronavírus: Paciente relata preocupação e medo dos servidores da saúde

José Nilson Ferreira sentiu febre e alguns desconfortos no corpo. Foi pedir uma avaliação e sugestão de medicação na Unidade de Pronto Atendimento, do Bairro Belo Horizonte, em Mossoró-RN.

O relato dele mostra profissionais de saúde, não só da UPA, mas de todos os locais, assustados, muitos ainda sem ter um norte preciso ou aproximado de como lidar com o novo coronavírus.

“Acredito eu que nenhum hospital, nenhuma cidade está preparada para o caos. E Mossoró principalmente”, diz José Nilson Ferreira.

Eis,

Pessoal bom dia! Eu sou prova viva e testemunha que os médicos, enfermeiros estão digamos assim. Não perdidos, porém confusos no atendimento a pacientes do COVID-19. O colapso está por vir. O isolamento seria necessário porém pelo que vi ontem na UPA do BH acho pouco provável esse isolamento.

Primeiro. Peguei uma neblina no sol no dia 29 abril e a noite tive febre. Na quinta tive febre. Porém na sexta, sábado e domingo não. Na segunda dia 04 de maio perdi olfato e paladar. Na terça dia 5 ou seja 7 dias dos primeiros sintomas procurei a UPA para uma avaliação. Chegando lá eu mais um jovem que chegou em situação pior que a minha. Ficamos isolados em um corredor aberto. Ele deitado na maca e eu em pé nervoso com medo de está e ao mesmo tempo de pegar lá dentro.

Assim como todos os profissionais ali temerosos em se contaminar. Como não apresentava problemas respiratórios. Fiz o hemograma e a coleta do SWAB teste do nariz e boca e me mandaram ir pra casa me isolar em casa. Assim o fiz. Não satisfeito por que o exame demorava 7 dias pra ficar pronto. Fui até uma clínica particular e fiz teste rápido. Deu negativo. Fiz outros exames de sangue. Deu negativo. Hemograma não apresentou sinais do COVID-19. Fiz uma tomografia dos pulmões. Esse apresentou um vidro fosco na parte da membrana do pulmão direito. Como em janeiro eu tinha terminado o tratamento de Tuberculose. Tentei explicar já na Wilson Rosado que essa mancha deveria ser proveniente do meu problema anterior. Mas os médicos me disseram. Vc pode está com a COVID-19. Vá pra casa e continue isolado.

Tive que me afastar do trabalho novamente pra preservar meus colegas e minha família. Ontem fui na UPA do BH pegar o resultado do SWAB e confirmou que eu não estou com a COVID-19. Mas o que me deixou preocupado foi. Quando fui assinar o protocolo da entrega do exame. A folha estava assinada de cima para baixo. O meu foi manuscrito nas últimas filas, e percebi que todos os outros resultados deram positivo. Ou seja aquelas pessoas estão contaminadas e foram pra suas casas. Meu questionamento é? Será que irão ficar isolados de verdade em suas casas? Daí o perigo do não isolamento. Foram cerca de 30 assinaturas com resultados positivos. Esse povo não seria para estar em isolamento hospitalar não? Resumindo. A contaminação irá aumentar sim, pela falta de isolamento. Acredito eu que nenhum hospital, nenhuma cidade está preparada para o caos. E Mossoró principalmente.

Agora estou retornando a Wilson para que eles possam ver novamente meus exames e o teste do SWAB e passe a me contabilizar como caso descartado.