Após o covid-19 matar sete em Areia Branca, prefeitura manda fechar o comércio

Depois das cobranças da população que foram feitas através do Portal MOSSORÓ HOJE, alertando para o número elevados de casos de covid-19 (7 óbitos, 5 internados e mais de 60 diagnosticados com covid-19), a prefeita Iraneide Rebouças, de Areia Branca, falou com a governadora Fátima Bezerra e nesta sexta-feira, 15, determinou o fechamento do comércio.

A fiscalização começou logo cedo, com a participação da Policia Militar, Vigilância Sanitária, advogados entre outros agentes. Além de o MOSSORO HOJE, o deputado Souza (Manoel Cunha Neto) também havia feito cobranças na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte nesta quinta-feira, 14, para que fosse fiscalização no cumprimento do decreto.

Com menos de 30 mil habitantes, a cidade de Areia Branca já contabiliza 7 óbitos, um a mais do que a cidade de Parnamirim, que tem 8 vezes mais habitantes e está localizado na região Metropolitana de Natal.

Em vídeo divulgado nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 14, a prefeita Iraneide Rebouças atribuiu a alta incidência de covid-19 ao fato de Areia Branca ser cidade portuária e ter limites com o Estado do Ceará. Segundo ela, o acesso ocorre pelas balças. Lembrou da existência do Porto Ilha e o grande fluxo na cidade.

Na prática, o que ocorreu foi negligência mesmo no início do trabalho contra a propagação do novo coronavirus, que causa a doença do covid-19. A Prefeitura Municipal de Areia Branca não determinou que o decreto estadual fosse fiscalizado. As pessoas fizeram festas na praia, mantiveram movimentação intensa no comércio, gerando as contaminações.

O número de casos foi percebido pela reportagem do Portal MOSSORÓ HOJE, nos prontuários dos hospitais de Mossoró, com número elevado de pacientes advindos da cidade de Areia Branca. Numa checagem in'loco, constatou-se que as famílias se quer haviam recebido visitas da vigilância sanitária para orientar com proceder diante da contaminação. Estavam fazendo o isolamento por conta própria e sem apoio do Poder Público, em especial com insumos.

Pesquisando no Diário Oficial do Município, para encontrar medidas contra a propagação do novo coronavirus, a reportagem do MOSSORÓ HOJE encontro um contrato de R$ 200 mil reais para pintar o muro do estádio de futebol da cidade, que está interditado para jogos devido a pandemia. Em sua explicação, a Assessoria da Prefeitura enviou nota de esclarecimento dizendo que quando a obra de arte (não é só uma pintura) ficar pronta vai ser atração turística na cidade.

Em seguida, os "defensores" do Governo Iraneide Rebouças tentaram chantagear o Portal MOSSORÓ HOJE, informando que se não parasse de denunciar a gestão de Iraneide Rebouças ia expor o contrato que o portal tem com o mandato do deputado Souza, que é de Areia Branca. Ao que parece, eles são adversários lá na cidade e, ao invés de haver uma união contra o vírus, estão usando a situação pandêmica para conseguir votos. A direção do MOSSORÓ HOJE informa que não se curva para chantagista seja ele qual for e omotivo. "Estas questões serão tratados na esfera judicial", diz o diretor Cezar Alves. O deputado Souza lamenta o ocorrido e lembra que direcionou recursos para o combate ao covid-19 em Areia Branca.

Nesta sexta-feira, 15, os agentes da Prefeitura Municipal, acompanhados com policiais militares, devidamente paramentados (usavam até capacetes shields), visitaram as lojas e orientaram baixar as portas. Até o início da tarde, não havia informações se as equipes de vigilância sanitária e de saúde haviam visitado as famílias das vítimas do covid-19 para orienta-los de como agir diante da situação para não contaminar outras pessoas e/ou até mesmo evitar transmissão em casa.

Em situação mais favorável, mas com muito zelo, o prefeito Ciro Bezerra, da cidade de Itaú, decretou lockdown, para controlar apenas um foco de contaminação que encontrou na cidade. Outra cidade que também já endureceu contra a transmissão novo coronavirus foi Almino Afonso. Nesta cidade, o prefeito proibiu a circulação de veículos e pediu que a população ficasse em casa. Nas duas cidades, as medidas foram exatamente para evitar acontecer o que está acontecendo em Areia Branca.





As mortes ocorridas no RN até o momento foram registradas nas seguintes cidades (Dados do Agora RN):

Natal: 34 óbitos

Mossoró: 23 óbitos

Canguaretama: 7 óbitos

Areia Branca: 7 óbitos

Parnamirim: 6 óbitos

Assu: 4 óbitos

São Gonçalo do Amarante: 4 óbitos

Macaíba: 3 óbitos

Ipanguaçu: 3 óbitos

Serra Negra do Norte: 2 óbitos

Apodi: 2 óbitos

Ceará-Mirim: 2 óbitos

Encanto: 2 óbitos

Tenente Ananias: 2 óbitos

Grossos: 1 óbito

Alexandria: 1 óbito

Alto do Rodrigues: 1 óbito

Baraúna: 1 óbito

Carnaúba dos Dantas: 1 óbito

Cerro Corá: 1 óbito

Lagoa de Pedras: 1 óbito

Nísia Floresta: 1 óbito

São Rafael: 1 óbito

São Tomé: 1 óbito

Taipu: 1 óbito

Taboleiro Grande: 1 óbito

Touros: 1 óbito

Montanhas: 1 óbito

Pendências: 1 óbito

São José de Mipibu: 1 óbito

Georgino Avelino: 1 óbito

Outras localidades: 3 óbitos

Total: 122 óbitos