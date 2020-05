Piloto e três médicos morrem em acidente aéreo no Ceará; Taxi Aéreo Top Line estava transportando o médico infectologista Pedro Menezes de Sobral para se tratar de covid-19 perto da família, em Teresina, no PI, quando aconteceu o acidente na região de São Benedito

Um avião de pequeno porte caiu no início da noite desta sexta-feira, 15, matando três médicos e o piloto, na região serrana do município de São Benedito, no Ceará.

As vítimas

Pedro José Ferreira de Menezes (médico)

Paulo César Magalhães Costa (piloto)

Carlo Victor Rodrigues (médico)

Samara Aline Félix (médico)

O Corpo de Bombeiros do Ceará informou que o médico infectologista Pedro José Ferreira de Menezes, contraiu covid-19 no Hospital Regional Norte, em Sobral.

Seu estado de saúde era considerado grave. A família dele, em Teresina (PI), então, fretou a Aeronave da Top Line, para buscá-lo em Sobral para perto da família.

O piloto Paulo César Magalhães Costa, com 40 anos de experiência, e dois médicos seguiram de Teresina para buscar Pedro José Ferreira de Meneses em Sobral.

Pouco tempo depois de decolarem em Sobral, o avião caiu no meio da mata da região serrana do município de São Benedito, 317 km de Fortaleza.

Através das redes sociais, os moradores das comunidades de Santa Rosa e Picada relataram ter ouvido uma explosão e logo em seguida o fogo na mata.

No local, encontraram só os destroços misturados a papeis. Três viaturas do Samu e várias do Corpo de Bombeiros se dirigiram ao local.

O caso deve ser investigado pelas autoridades locais.

A Top Line Táxi informou que após receber a notícia do acidente encaminhou uma equipe ao local e acionou os órgãos competentes para que as primeiras providências pudessem ser tomadas. "O compromisso, neste momento de profunda tristeza,é de prestar informações e assistência às famílias das vítimas e garantir que sejam asseguradas todas as medidas e protocolos investigativos em relação as causas do acidente, bem como transparência nas informações, diz a nota.