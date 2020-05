Farmacêutico explica qual exame adequado para cada fase da covid-19

O cenário sanitário mundial atual é angustiante. A humanidade enfrenta um inimigo invisível, que para boa parte da população é inofensivo, mas que para outra (grupo de risco) é mortal.

O novo coronavirus, que causa o covid-19, já está presente em praticamente todas as cidades do Rio Grande do Norte, devido ao seu alto grau de contaminação, já tendo causado quase 150 mortes em todo o RN. Em Mossoró, se aproxima de 30.

Este quadro causa angústia, desespero e pode conduzir o cidadão a um quadro de depressão.

O que fazer para não se contaminar e/ou levar a doença para dentro de casa, onde estão nossos pais, nossos avós, ou, ainda, para dentro do local de trabalho, para o ambiente de nossos amigos que estão no grupo de risco?

Além de tomar precauções, como usar máscara, perder o hábito de botar a mão no rosto sem antes lavá-las, andar com álcool gel 70% para esterilizar as mãos sempre que tocar numa superfície, o cidadão precisa está sempre atento, para, no caso de aparecer com os sintomas, adotar medidas mais rígidas para não contaminar pessoas queridas.

Neste sentido, nada mais importante do que fazer o exame.

A reportagem do PORTAL MOSSORO HOJE conversou com o farmacêutico Cayo Riketh Medeiros de Oliveira, que é especialista neste tipo de análise, sobre como fazer, quando fazer, qual tipo de exame para cada fase da doença.

Segue a conversa.

Cayo Riketh explica que o laboratório Analisys, que ele faz parte, está presente em dezenas de cidades, de Macau a São Miguel. Em Mossoró, Cayo destacou que foi realizado um Dia D de exames neste sábado, 16, que será estendido a esta segunda-feira, 18, inclusive com um custo mais em conta. “É uma forma de contribuir com o combate ao coronavirus e reduzir a angústia do cidadão”, diz.



Cayo Riketh deixa uma cartilha elaborada pelo professor David Bichara, que responde de forma didática e precisa qual exame fazer para cada fase da covid-19.

Confirma AQUI.





Sobre Riketh

Possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal do Ceará - UFC (1999), habilitação em Análises Clínicas pela UFC (2001). Especialização em Vigilância Sanitária pela Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP (2000). Especialização em análise clínicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN (2005). Mestrado em Ciência Animal pela Universidade Federal Rural do Semi-árido - UFERSA (2010). Atualmente é professor da Universidade Potiguar (UNP) . Além disso, é Farmacêutico-Bioquímico da Prefeitura Municipal de Mossoró e da Secretária de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de Farmácia, com ênfase em Bioquímica e Química Avançada, atuando principalmente nos seguintes temas: hemoglobinas, análises clínicas, anemia falciorme, reticulócitos e hemoglobinas variantes.

Informações coletadas do Lattes em 05/02/2020