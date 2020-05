RN tem 136 mortes por Covid-19; Em todo o Brasil já são 16.118 segundo o MS

O Brasil chegou nesta segunda-feira (18) com um total de 16.118 mortes provocadas pela Covid-19 e 241.080 casos confirmados da doença em todo o país. Os dados atualizados foram divulgados na noite deste domingo (17), pelo Ministério da Saúde.

Ainda de acordo com o MS, 94.122 (39%) pessoas já são considerados recuperadas. Outras 130.840 pessoas estão em acompanhamento.

Já no Rio Grande do Norte são 3.139 casos confirmados e 139 mortes por Covid-19, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), divulgado neste domingo (17). Em todo o estado, outras 59 mortes estão em investigação.

No sábado (16), o Rio Grande do Norte tinha 136 mortes e 3.004 casos da doença confirmados. Segundo a Sesap, o RN tem ainda 9852 casos suspeitos de coronavírus. No total, 872 pessoas estão recuperadas da doença em todo o estado.

No estado também cresceu a ocupação de leitos por pacientes acometidos pela doença. Em 5 dias, de 12 a 17 de maio, passou de 282 internações para 380. Veja abaixo:

Dia 12 de maio – 282 internados – 115 em UTI – 093 óbitos e 49 em investigação

Dia 14 de maio – 328 internados – 153 em UTI – 117 óbitos e 56 em investigação

Dia 15 de maio – 350 internados – 193 em UTI – 122 óbitos e 61 em investigação

Dia 16 de maio – 374 internados – 200 em UTI – 136 óbitos e 66 em investigação

Dia 17 de maio – 380 internados – 190 em UTI – 139 óbitos e 59 em investigação