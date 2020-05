Morre aos 88 anos Wilson Braga, ex-governador da Paraíba, vítima da Covid-19

Morreu nesse domingo (17), o ex-governador da Paraíba, Wilson Leite Braga, de 88 anos, em João Pessoa. O político testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19), no dia 12 de maio. A informação foi confirmada pelo neto do político, Thiago Braga.

A morte do político de 88 anos foi às 23h. Na manhã desta segunda-feira (18), o corpo de Wilson foi levado às 7h, em cortejo, para a realização do sepultamento no bairro José Américo.

Wilson estava internado desde o início de maio, em estado grave, em um hospital particular da capital paraibana, onde também faleceu a esposa dele, a ex-deputada federal Lúcia Braga.

Ela tinha 85 anos e não resistiu às complicações provocadas por uma infecção urinária no dia 8 de maio. Lúcia também estava com a Covid-19.

O governador João Azevêdo (Cidadania) decretou luto oficial de três dias e lamentou a morte de Wilson Braga, de quem foi auxiliar de Governo nos anos 1980.

"Neste momento de luto da política paraibana, o governador João Azevêdo se solidariza com a dor dos amigos e familiares pela perda irreparável e apresenta suas condolências", disse em nota.

Wilson Braga iniciou a carreira política em 1954, como deputado estadual. Ele também ocupou os cargos de vereador, deputado federal, prefeito de João Pessoa e governador da Paraíba. O último cargo exercido por Braga foi como deputado estadual, entre 2010 e 2014.