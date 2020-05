Médico faz apelo por doações de sangue no Hemocentro de Mossoró

O hemocentro de Mossoró está com o estoque em baixa, precisando com urgência dos tipos sanguíneos O+,O-,A+,A-.

O hematologista e hemoterapêuta André Aleixo Hipólito explica que tem pedido aos médicos que estão trabalhando no momento, para conversarem com os seus pacientes e estes conseguirem doadores, familiares ou amigos, para readequar o estoque do hemocentro.

O médico explica que o estoque tem ficado vazio por diversos fatores, incluindo o cancelamento de cirurgias eletivas, que garantiam a reserva de bolsas que não era utilizadas, bem como a diminuição de doações de grupos, como policiais e equipes de saúde que, no momento, estão na linha de frente contra a covid-19.

As doações espontânea também estão cada vezes menores, devido ao isolamento social, a dificuldade de transporte para chegar ao local, dentre outros fatores.

Aleixo explica que, já nesta segunda-feira (18) há um déficit de bolsa dos tipos citados para realização de procedimentos.

Uma simples doação de sangue pode salvar até cinco vidas, por isso é importante que a população não deixe de realizá-la.

O hemocentro de Mossoró está tomando os devidos cuidados de prevenção ao coronavírus, mantendo o distanciamento entre os doadores, bem como disponibilizando álcool em gel para higienização.

O interessado em realizar a doação deve ir ao local fazendo uso de sua máscara de proteção.

Embora a maior necessidade seja pelos tipos sanguíneos O+,O-,A+,A-, todos os tipo são bem vindos

As doações podem ser realizadas segunda a sexta, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 17h.

Para doar é preciso estar saudável. Especificamente nesta fase de pandemia, o doador que teve contato com paciente com sintomas da Covid-19 ou com paciente com exame positivo para a doença, precisa esperar pelo menos duas semanas para fazer a doação.

Este é o período de incubação do vírus, por isso é necessário aguardar esse tempo e, caso não apresente nenhum sintoma da doença, ir ao local e doar.

O Hemocentro está localizado na Rua Projetada, s/n, bairro Aeroporto, ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia.

CRITÉRIOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE

- Estar em boas condições de saúde;

- Estar bem alimentado;

- Ter entre 16 e 69 anos (entre 16 e 17 devem estar acompanhados dos responsáveis);

- Pesar mais de 50 kg;

- Não tomar medicamentos que possam afetar a saúde;

- Não ter contraído hepatite após os 11 anos

- Não ter feito cirurgia recente;

- Não ter feito tatuagem ou colocado piercing nos 12 meses que antecederem a doação;

- Apresentar documento original, com foto, no dia da doação.