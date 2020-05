Mossoró chega a 29 óbitos por Covid-19; no RN já são 148 mortes

O novo boletim epidemiológico com os casos do novo coronavírus no Rio Grande do Norte foi divulgado na manhã desta terça-feira (19) pela Sesap.

O estado já contabiliza 148 mortes causadas pela Covid-19. Ainda há outras 57 em investigação laboratorial. Em todo o RN são 3183 casos confirmados de coronavírus e 9739 casos suspeitos.

O número de pessoas internadas pela doença é 377, destas, 250 estão no serviços público e 127 no setor privado. Das que estão em leitos públicos, 89 estão internadas em UTIs. Em hospitais privados são 36.

A cidade de Mossoró chegou a 29 óbitos causados pela doença e possui outros 6 em investigação.

Os casos confirmados da doença passaram de 527 no boletim anterior para 557 neste novo. Os casos suspeitos são 623.