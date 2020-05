Inscrições do concurso de municípios do agreste do RN vão até 8 de junho

Cinco municípios da região agreste do Rio Grande do Norte estão com inscrições abertas para concurso público único, visando o provimentos de cargos nas prefeituras e em uma câmara municipal.

O certame compreende vagas para a prefeitura e câmara de São José do Mipibu e para as prefeituras de Monte Alegre, Brejinho, Lagoa Salgada e Vera Cruz.

Há vagas para cargos de nível fundamental à superior, com salários que variam de R$ 1.045 a R$ 2.803.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de junho, por meio do site da Funcern. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 para os cargos de Nível Fundamental, de R$ 100,00 para os cargos de Nível Médio e de R$ 120,00 para os cargos de Nível Superior.

O pagamento da taxa deve ser efetuado exclusivamente mediante boleto bancário emitido no ato da inscrição, não se admitindo, em qualquer hipótese, a devolução do valor pago.



A jornada de trabalho para os cargos será de 40 horas semanais, 30 horas semanais ou por escala de plantão, respeitada as exceções contidas em legislação específica e observada a proporção entre a carga horária cumprida e remuneração fixada para o cargo.

O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 anos contados a partir da data de

publicação da homologação do Resultado Final no Diário Oficial da FEMURN ou em diário oficial próprio do município, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 28 de junho.

VEJA O EDITAL COMPLETO.