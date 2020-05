RN chega a 160 óbitos por Covid-19 com 12 ocorrências em menos de 24h. Também foram registrados 300 novos casos positivos para a doença, chegando a 3.483 segundo novo boletim divulgado no início da tarde desta terça-feira (19); Em Mossoró foi registrado mais um óbitos e a cidade já contabiliza 30 no total e 626 casos confirmados.

FOTO: REPRODUÇÃO