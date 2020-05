Pressionada por Marleide, Rosalba vai pagar os 40% aos servidores da saúde

Pressionada pela presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, professora Marleide Cunha, a prefeita Rosalba Ciarlini, de Mossoró, finalmente cedeu e vai conceder os 40% de insalubridade para os 760 servidores das UPAs, SAMU e Vigilância Sanitária que estão na linha de frente atuando contra o coronavirus.

O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, 19. Em contato com o MOSSORÓ HOJE, Marleide Cunha disse que é uma vitória dos servidores, mas que isto não vai fazer ela cancelar o protesto que está previsto de acontecer na manhã desta quarta-feira, 20, a partir das 8 horas, em frente a UPA do BH, transformada em unidade de campanha para covid-19.

A prefeita Rosalba Ciarlini, informou no site da Prefeitura Municipal, sem reconhecer o pleito dos servidores através de Marleide Cunha, que “está investindo meio milhão de reais por mês para garantir o benefício a 760 servidores municipais. Os valores vão ser creditados a partir deste mês”, informa. "É um direito", do servidor.





Rosalba Ciarlini desconversou do que teria motivado ela a reconhecer o direito líquido e certo dos servidores que estão na linha frente contra o covid-19. “Não tinha prometido em nenhum momento a gratificação aos servidores, entretanto, vinha estudando a possibilidade desde o início da pandemia”, informa.

Acrescenta: “Desde o começo da pandemia que nós vínhamos analisando, de acordo com nossas condições, a possibilidade de fazer esse reconhecimento através de uma gratificação no salário”, informa. Na verdade, estava negando o direito aos servidores que estão arriscando suas vidas e de seus familiares.

A prefeita explica ainda que “aqueles que já recebem 20% terão a completação de mais 20% e os que não recebiam passarão a receber durante todo o período da pandemia.”, afirmou Rosalba Ciarlini, complementando que agradece a todos os servidores, de todas as secretárias, que estão trabalhando na campanha.

Marleide Cunha disse que a decisão da prefeita Rosalba Ciarlini, que não dialoga com os servidores, foi muito boa, mas não é o suficiente, e que vai realizar o protesto (co os devidos cuidados sanitários) em frente a UPA do BH, a começar de 8 horas da manhã. “Vamos fazer um rápido protesto, com cartazes, banners”, destaca.