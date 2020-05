Prefeitura vai recolher entulhos de casas para combater o Aedes aegypti

A prefeitura de Mossoró vai recolher das residências objetos e entulhos que possam servir de criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

O trabalho, realizado pela diretoria executiva de Serviços Urbano, começam neste sábado (23) pelo conjunto Santa Delmira.

De acordo com a prefeitura, quem tiver objetivos ou entulhos dentro de seus quintais, que não sirvam mais e estejam apenas juntando água parada, pode deixá-los na calçada já na noite da sexta-feira (22), para que sejam recolhidos pela manhã.

Batizado de “Papa-Treco”, o projeto será iniciado as 8h e visa combater focos do mosquito, principalmente nos bairros que vêm apresentando maiores índices de contaminação pelas doenças.

“A prefeitura vai estar neste sábado com 6 caminhões e com várias pessoas auxiliando no recolhimento do material no Santa Delmira. A população deve colocar na sexta a noite ou no sábado pela manhã, que a partir das 8h a gente vai tá nas ruas recolhendo esse material. Material como colchão, fogão, lata velha, pneu, resto de móveis, panelas e bacias quebradas, tudo aquilo que estiver acumulado nas residências e que venha a ser criadouro do mosquito da dengue”, explicou Cid Batista, diretor executivo de Serviços Urbanos.

De acordo com a diretoria de serviços urbanos, o “Papa-Treco” será realizado dois sábados por mês e seguirá um cronograma que irá atender todas as localidades da cidade.

“Nós estamos com o apoio da Secretaria de Saúde, que estar nos informando os bairros com maior incidência do mosquito, e assim nós vamos seguindo um cronograma e temos o objetivo de atender toda a cidade. Com esse trabalho queremos evitar que a população descarte esses objetos em terrenos baldios e canteiros”, finalizou Cid.