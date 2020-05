Caern conclui trabalhado de reparo de vazamento em coletor tronco em Mossoró

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou a conclusão do trabalho que vinha sendo realizado entre as ruas Crockat de Sá e Antônio Soares do Couto, no bairro Bom Jardim, para reparo de uma vazamento no coletor tronco do sistema de esgoto.

O trânsito no local deve ser liberado até a sexta-feira (22), quando será feito o aterro da escavação na via.

A Companhia informa, no entanto, que segue dando apoio a empresa terceirizada da prefeitura de Mossoró, que executa serviço de saneamento básico, na Av. Alberto Maranhão, no bairro Barrocas.

“A empresa terceirizada quebrou uma tubulação de esgoto, e por esse motivo, a Caern precisa deixar um equipamento para barrar os efluentes, nas proximidades do Vuco Vuco, para possibilitar a equipe trabalhar na Alberto Maranhão. A medida é necessária porque a tubulação de esgoto se estende do Bom Jardim ao bairro Barrocas, seguindo para a Estação de Tratamento de Esgoto Cajazeiras”.

Segundo a Caern, a previsão de conclusão do trabalhado realizado pela empresa terceirizada também é para a sexta-feira (22).