LabSis registra tremor em Assu, próximo a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis) registrou um tremor de magnitude 1.7, às 07h34 (UTC) ou 04h34 (horário local) deste domingo (24), no município de Assú, no Rio Grande do Norte

O evento aconteceu nas proximidades da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves e foi detectado por estações sismográficas pertencentes à Rede Sismográfica Brasileira (RSBR).

Segundo o Coordenador do LabSis, Prof. Aderson Nascimento, a região onde o tremor foi registrado e que possui um do lago já teve sismicidade registrada e analisada nas década de 80 e 90, e no ano de 2012.

Na época, os eventos sísmicos estariam associados à variação do nível dos reservatórios.

"É um fenômeno denominado sismicidade induzida, observado em várias partes do mundo também no qual a presença do lago (artificial) induz (ou engatilha) eventos sísmicos em falhas geológicas da região", disse.

O professor explica que não há como prever a evolução dessa sismicidade, mas o LabSis/UFRN mantém o monitoramento constante e permanece informando sobre os eventos sísmicos que ocorreram na região Nordeste.