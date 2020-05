Caern está aterrando vala onde carro caiu neste domingo em Mossoró

O aterramento irá contemplar 150 metros da via na Alberto Maranhão, nas proximidades da Crockat de Sá. Ainda segundo a Caern, o outro trecho, próximo a Antônio Soares do Couto, terá que permanecer aberto para reparo de tubos que foram danificados em razão das fortes chuvas. A previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde de quarta-feira (27)