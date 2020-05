Mossoró chega a 42 óbitos por Covid-19; Em todo o estado são 220

O novo boletim epidemiológico com dados atualizados sobre a Covid-19 no Rio Grande do Norte mostra que já não há mais vagas em leitos semi intensivos para tratamento de pacientes vítimas da doença na rede pública estadual.

Nesta terça-feira (26) há 420 pacientes internados no RN. Deste, 253 estão na rede pública e 167 na privada. 60 estão em leitos semi intensivos do SUS, o que gera uma taxa de ocupação de 100%.

Quando se fala em ocupação de leitos gerais para paciente acometidos pela doença, a taxa de ocupação de leitos é de 100% nas regiões de Mossoró, Pau dos Ferros e Metropolitana de Natal e 70,59% no Seridó.

Devido a esta lotação, há 98 pacientes aguardando transferência para leitos Covid-19. Do total, 42 aguardavam por leitos críticos, 11 pessoas consideradas como ‘prioridade 1’ e 31 pacientes classificados como ‘prioridade 2’.

Pacientes classificados como ‘prioridade 3’ que aguardavam regulação totalizam 53 pessoas e três considerados ‘prioridade 4’.

Os óbitos causados pela Covid-19 no estado chegaram não terça-feira a 220. São ainda 13.146 casos suspeitos, 5.472 confirmados, 10.670 descartados e 39 óbitos em investigação. 479 pessoas estão internadas em leitos críticos e clínicos nas redes pública e privada.

Já em Mossoró, segunda maior cidade do RN, o número de óbitos por coronavírus subiu para 42. O número de casos positivos para a doença são 885, outros 929 suspeitos e ainda há 4 óbitos em investigação.