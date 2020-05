Prefeitura inicia vacinação de rebanhos contra febre aftosa em 15 de junho

Será iniciado em Mossoró no dia 15 de junho, o calendário de vacinação contra a febre aftosa no gado bovino em todas as comunidades rurais e assentamentos.

Esta é a primeira etapa da campanha, que é realizada todos os anos no mês de maio, mas que devido às medidas de prevenção à covid-19, será realizada no mês de junho em todo país.

Em Mossoró, a vacinação do gado bovino é realizada pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura.

“Organizamos o calendário e devido à essa pandemia, vamos tentar evitar ao máximo o contato com as pessoas nas comunidades rurais. A vacinação é necessária, é importante. Vamos executar toda a ação seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde”, destacou o secretário Jean Carlos Vieira.

O calendário está dividido em duas partes, a primeira entre os dias 15 e 19 de junho e a segunda entre os dias 22 e 26.

A segunda etapa da campanha acontece nacionalmente no mês de novembro.