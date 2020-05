Pavimentação de trecho da Av. Alberto Maranhão já está em andamento

Nesta quinta-feira (28) a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que iniciou a pavimentação do trecho da avenida Alberto Maranhão, entre a Crockat de Sá e Antônio Soares do Couto, no Bom Jardim.

O trabalho está sendo realizado por uma empresa terceirizada da Companhia e deve ser concluído até a próxima quarta-feira (3), podendo atrasar caso ocorram chuvas.

A via segue completamente interditada e só será liberada para o trânsito de veículos após a finalização das pavimentação. Ainda segundo a Caern, após esta nova fase de trabalhos, será aplicado o asfalto no local.

“A estiagem nos últimos dois dias possibilitou o melhor andamento do serviço na avenida Alberto Maranhão. Na segunda-feira (25) foram feitos serviços de retirada de água da vala (esgotamento), iniciou-se o aterramento da parte mais profunda próximo à rua Crockat de Sá e tirou as partes da tubulação de grande diâmetro que foi afetada pela chuva. Na terça-feira (26), continuou o aterramento da vala atingindo os 110 metros de via, fez a colocação de tubos novos e realinhou a tubulação do coletor tronco”, explicou a Caern.

TRANSBORDAMENTO

A Caern identificou que a rede coletora de esgoto no Bom Jardim está com grande quantidade de sólidos (areia), a maior parte carreada por água de chuva nos últimos dias.

Para resolver o problema, a Companhia está com um veículo específico para sugar a areia da tubulação em vários trechos no Bom Jardim. A medida vai resolver o problema de transbordamento constatado em alguns locais.