Casa pega fogo em Mossoró; Incêndio começou numa churrasqueira elétrica

O térreo de uma casa de primeiro andar pegou fogo nesta quinta-feira (28) por causa de uma churrasqueira elétrica ligada à tomada em Mossoró. O incêndio precisou ser contido pelo Corpo de Bombeiros, que levou 2h para apagar as chamas.

De acordo com os bombeiros, o proprietário do imóvel foi quem informou a origem do incêndio: a churrasqueira elétrica. Ao perceber que o local estava pegando fogo, o homem retirou da residência três crianças que estavam no andar de cima e chamou os bombeiros.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a parte inferior da casa ficou “totalmente queimada”. A orientação da corporação é de que a população fique atenta com equipamentos elétricos e panelas no fogo.

Se for dormir ou sair de casa, os bombeiros dizem que é importante conferir se esqueceu algo ligado para não gerar incêndios.