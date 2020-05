Trecho da Av. Delfim Moreira é interditado para desobstrução de tubulação

Na tarde desta sexta-feira (29) a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) inicia uma intervenção no cruzamento das avenidas Delfim Moreira com Alberto Maranhão, próximo à drogaria Aquarama, no Bom Jardim.

A previsão é finalizar o serviço na próxima quarta-feira (3). “É importante que a população evite o trecho. Como é uma área de muito movimento, a via ficará interditada”, disse a Caern.

Segundo a Companhia, a medida é necessária devido a identificação de uma obstrução no trecho e dano à tubulação. Nessa área, passa o coletor tronco de esgoto que recebeu grande quantidade de areia, durante o inverno deste ano.

“Infelizmente, ligações irregulares feitas para a rede de esgoto levam muita areia para a tubulação. A areia impede a passagem de efluentes de esgoto, sobrecarrega o sistema, provoca rompimento de tubulação e transbordamento de efluentes em algumas ruas”, explica.