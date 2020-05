Guarda Municipal de 69 anos morre vítima da Covid-19 em Mossoró

Joaquim Estevão de Oliveira Neto, conhecido como Seu Neto, estava internado no Hospital São Luiz. Ele era servidor da Prefeitura de Mossoró há cerca de 40 anos; Seu Neto é o primeiro GCM da cidade a falecer por complicações da doença.

Mossoró registrou, nesta quinta-feira (28) a morte do primeiro Guarda Civil Municipal (GCM), vítima da Covid-19, na cidade.

Joaquim Estevão de Oliveira Neto, de 69 anos, conhecido como Seu Neto, estava internado no Hospital de Campanha São Luiz desde o dia 11 de maio.

Amigos da GCM chegaram a fazer campanha para doação de sangue, mas o idoso não resistiu às complicações causadas pela doença.

Seu Neto trabalhava para a Prefeitura de Mossoró há cerca de 40 anos e era muito querido entre os colegas. Atualmente ele atuava no posto de combustíveis de prefeitura.

O MOSSORÓ HOJE conversou com uma fonte da guarda municipal da cidade que explicou que a prefeitura não afastou os servidores que estão no grupo de risco, como era o caso de Seu Neto.

Ainda segundo esta fonte, há diversos servidores na GCM de Mossoró que apresentam fatores de risco para a doença e continuam atuando normalmente, correndo o risco diário de serem contaminados.

Por meio de nota, a prefeitura de Mossoró lamentou a morte do servidor. Confira abaixo:

“A Prefeitura de Mossoró lamenta com profundo pesar o falecimento do Guarda Civil Municipal Joaquim Estevão de Oliveira Neto, de 69 anos, conhecido como Seu Neto.

Com cerca de 40 anos de serviços prestados ao Município, Seu Neto era reconhecido como servidor exemplar, com trajetória pautada pela ética, honestidade e bom relacionamento com os colegas de ofício.

Aos familiares, amigos e colegas de trabalho, as manifestações mais sinceras de solidariedade e condolências pela perda inestimável.

Que Deus possa confortá-los nesse momento”.