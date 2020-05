Decreto que suspende aulas no RN será prorrogado, diz Fátima Bezerra

A Governadora do Rio Grande do Norte anunciou nesta sexta-feira (29), por meio de sua conta no Twitter, que vai prorrogar o decreto que suspende as aulas no estado, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

O decreto anterior, publicado em 23 de abril, tem validade até este domingo (31). Fátima Bezerra disse que o novo documento será publicado ainda neste final de semana, no Diário Oficial do Estado.

Ainda de acordo com a governadora, a “decisão foi tomada em consonância entre as entidades educacionais do Estado, a SEEC/RN, CEE/RN, UNDIME/RN, UNCME/RN, SINEPE/RN, UERN, IFESP e SME/NATAL”.

A governadora não informou até quando o novo decreto terá validade.