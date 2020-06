AeC abre seleção online para contratação de 273 atendendente em Mossoró

A AeC anunciou nesta segunda-feira (1º) que está com com 273 vagas de emprego abertas para unidade de Mossoró.

A empresa de contact center informou que as oportunidades são para atendimento a clientes no setor de telecomunicações. Todas as vagas são para atendentes. As contratações serão iniciadas neste mês de junho.

Para participar da seleção é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Médio. É desejável que os candidatos possuam infraestrutura para jornada em home office. Os interessados devem se cadastrar no site Quero Ser AeC.

Além de remuneração compatível com o mercado, os contratados terão direito à vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico.

Todo o processo de recrutamento é realizado pela internet. Tanto as contratações quanto os treinamentos estão sendo feitos com o uso de tecnologias de ensino a distância, para garantir a segurança dos candidatos e dos profissionais envolvidos na seleção.

Em maio, a AeC já havia contratado 21 atendentes para a unidade de Mossoró por meio do recrutamento online.

Caso o candidato tenha que comparecer à unidade, a empresa fornece máscaras de proteção individual e kit de higienização. Durante o atendimento presencial, todas as recomendações de distanciamento feitas pelas autoridades de saúde são respeitadas.