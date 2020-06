Número de mortes por Covid-19 no Brasil dobra em 15 dias e chega a 30.079. Os casos confirmados da doença em todo o país já são 530.733, colocando o Brasil em segundo lugar no ranking de países com o maior número de pessoas infectadas no mundo, atrás apenas dos EUA. O diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan afirmou que o país está entre aqueles que não chegaram ao pico da transmissão.

FOTO: REPRODUÇÃO