MP que facilita crédito para pequenas e médias empresas entra em vigor

A Medida Provisória que cria o Programa Emergencial de Acesso a Crédito está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2). Sob a supervisão do Ministério da Economia, o Programa se destina a empresas que tenham sede ou estabelecimento no Brasil e obtido, em 2019, receita bruta superior a R$ 360 mil e inferior ou igual a R$ 300 milhões.