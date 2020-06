Prefeitura convoca técnicos e enfermeiros para auxiliar no combate a Covid-19

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Administração, convocou mais 12 técnicos de enfermagem e 10 enfermeiros aprovados no Processo Seletivo Simplificado N° 01/2018 para trabalharem no combate à pandemia da covid-19.

A convocação temporária emergencial foi divulgada na edição N° 564 B do Jornal Oficial de Mossoró (JOM) desta segunda-feira (01) de junho. Os profissionais serão lotados preferencialmente nas Unidades de Urgência e Emergência da cidade.

Os selecionados devem comparecer na sede da Secretaria de Administração para comprovarem habilitação e tomarem posse nos cargos no prazo de 15 dias, no expediente aberto ao público de 07h às 13h, portando toda documentação necessária descrita no edital de convocação. A Secretaria de Administração está localizada na Rua Idalino de Oliveira, nº 106, Centro.

O Processo Seletivo Simplificado n° 01/2018 foi homologado no dia 17 de julho de 2018 para contratação, inicial, de 122 profissionais de saúde.

Devido a necessidade da Secretaria de Saúde em anos anteriores e, recentemente, a pandemia da covid-19, mais 200 profissionais de diversas áreas da saúde foram convocados para trabalhar na saúde municipal.

CONFIRA A LISTA DOS APROVADOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Pollyana Medeiros dos Santos

Glenda Priscylla da Silva Bezerra

Raimunda Elielma Martins Ramos

Francisca Radiglene de Andrade Freitas

Alinne Rayhany Honorato Pereira

Paula Karolline Viana M. dos Santos

Ana Paula Souza

Samara Antonia de Oliveira

Izabela Gama de Lima

Joana Laboure Fernandes de Castro

Karidja Kelly Alves da Silva

Bruno Sezar de Paiva

ENFERMEIRO

Delma Linhares dos Santos Lima

Erica Micaelle Melo Silva

Renhata Monalyza de Gois

Ariane Holanda de Medeiros Fontes

José Doegito Torres de Morais

Mara Leia Tavora Vieira de Medeiros

KyviaLayne Silva Santana Maia

Adson Bruno Rodrigues de Menezes

Sâmia Maciel Costa Morais