Caern desliga poços e suspende abastecimento em 7 bairros de Mossoró

Nesta quarta-feira (3) a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou o desligamento de 3 poços na cidade de Mossoró.

Segundo a Companhia, a medida foi necessária em função de vazamento de grande proporção, ocorrido na Avenida Marechal Hermes, no Bom Jardim.

Foram desligados os poços 11, 14 e 18, deixando suspenso o abastecimento dos bairros Centro, Paredões, Barrocas, Santo Antônio, Bom Jardim e Abolição I e II.

Ainda de acordo com a Caern, a previsão para a finalização do serviço na Marechal Hermes é final da tarde desta quarta-feira (3). Após a conclusão do serviço, os poços serão religados. O prazo de normalização do abastecimento é de 48 horas, após a religação dos poços.