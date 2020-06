Saiba onde receber o kit merenda da rede estadual de ensino em Mossoró

MATÉRIA EM CONSTANTE ATUALIZAÇÃO

A equipe do MOSSORÓ HOJE vem recebendo pedidos de informações sobre o local e as datas em que os familiares de estudantes da rede pública estadual devem receber os kits alimentação que estão sendo fornecidos pelo Governo do Estado durante o período de pandemia.

Entramos em contato com a Direc e fomos informados que cada escola está montando o seu próprio cronograma de entrega.

Ainda segundo a fonte da Direc, essa comunicação sobre data está sendo repassada aos pais e familiares por meio do contato fornecido por estes no momento da matrícula dos estudantes.

A equipe do MOSSORÓ HOJE teve acesso ao cronograma escolas Professor Hermógenes Nogueira da Costa, no bairro Abolição IV e do Eliseu Viana, no Nova Betânia. Confira ao final da matéria.

Deixamos aqui o espaço aberto para que os gestores das demais escolas de Mossoró nos enviem seus respectivos cronogramas para que possamos reforçar essa comunicação entre as escolas e as famílias.





ESCOLA HERMÓGENES NOGUEIRA - ABOLIÇÃO IV









ESCOLA ELISEU VIANA - NOVA BETÂNIA





