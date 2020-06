Novos bairros de Mossoró receberão carro fumacê para combate as arboviroses

Novos bairros da cidade de Mossoró receberão aplicação de inseticidas através do Carro Fumacê. A ação visa o combate ao mosquito aedes aegypti, causador da dengue, zika e chicungunya.

O novo ciclo está sendo iniciado nesta quinta-feira (4) pelos bairros Alto de São Manoel e o Planalto 13 de Maio.

Segundo informou a Prefeitura de Mossoró, os demais bairros que serão inseridos nessa etapa estão sendo mapeados e devem ser divulgado até amanhã, junto com o cronograma com dias e horários de todos os ciclos.

Inicialmente o serviço do Carro Fumacê contemplou os Abolições, Santa Delmira, Santo Antônio, Barrocas, Aeroporto, Boa Vista, e em seguida a ação se estendeu para Belo Horizonte, Bom Jardim, Redenção, Alfredo Simonetti e a localidade de Zona Rural Pau Branco, localidades com alta incidência das arboviroses.

O Supervisor Geral dos Agentes de Endemias, Sandro Elias, informa que em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP), a equipe do Departamento de Vigilância em Saúde, avaliou a necessidade de circulação do Carro Fumacê em novos bairros da cidade.

“Encerramos na semana passada o cronograma que contemplou os primeiros bairros. E a partir da tarde desta quinta-feira iniciaremos em novos bairros. Além do Planalto 13 de Maio e do Auto de São Manoel, estamos fechando o cronograma para novas regiões da cidade”, comenta Sandro Elias.

Sandro lembra que o Carro Fumacê passa nos bairros sempre no início da manhã e no final da tarde, horários em que é registrado maior movimento do aedes aegypti.

“É bom lembrar que não adianta eliminar os mosquitos, se os reservatórios de água que servem de criadouros continuam proporcionando a proliferação de larvas. Então a população precisa tomar todos os cuidados, evitando deixar recipientes com água acumulada nos quintais de suas casas, para evitar o surgimento de novos mosquitos. É fundamental esse trabalho em conjunto, a colaboração de todos no combate as arboviroses”, alerta.

Os carros fumacê em operação nos bairros de Mossoró passam sempre entre as 4h30 e as 7h e das 16h30 às 19h, respeitando um intervalo de quatro dias entre cada ciclo.

Os bairros são contemplados de acordo com o número de casos notificados, por isso é importante que a população não deixe de procurar o sistema de saúde, um Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA) quando aparecerem os sintomas.