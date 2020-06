Ligações clandestinas à rede de esgoto causam atrasos em obra em Mossoró

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) conclui no sábado (6) o serviço de substituição de rede no cruzamento das Av. Alberto Maranhão e Delfim Moreira, em Mossoró.

O trabalho deveria ter sido finalizada no início da semana passada, mas foi atrasado devido a rede ter recebido uma grande quantidade de água de chuva ligada indevidamente.

Segundo a Caern, a rede de esgotamento sanitário da Companhia não é projetada para receber água de chuva.

“A gestão da drenagem das águas pluviais é de cada prefeitura. Assim, todo lançamento de água de chuva no esgoto é considerado clandestino se configurando em crime ambiental”, explica.

Neste período chuvoso são comuns cenas em que a população tentando escoar a água que se acumula nas ruas abra os bueiros, para minimizar os alagamentos. Essa situação é extremamente prejudicial ao sistema de esgotamento.

De acordo com a Caern, além do risco de acidentes por ser sugado pelo sistema, a sobrecarga na rede pode fazer com que a água misturada ao esgoto retorne para as próprias residências.

Além da abertura dos bueiros, a interligação indevida da rede de drenagem na rede de esgotamento e o lançamento da água de chuva acumulada nos imóveis diretamente na rede de esgoto também prejudicam o sistema.

Para se ter uma idéia, imóveis com área de 100 m² em uma chuva de 10mm recebe uma contribuição de 1000 litros de água, se ela for lançada no sistema de esgotamento sanitário, consequentemente gera uma sobrecarga.

Quanto ao serviço em Mossoró, a Caern informou que foi a etapa de pavimentação. A previsão é que o serviço seja concluído até o final desta semana. A via permanece fechada para tráfego.