Caern interdita novo trecho da Av. Alberto Maranhão em Mossoró

No início da tarde desta segunda-feira (8) a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) anunciou mais um interdição em novo trecho da Av. Alberto Maranhão, na cidade de Mossoró.

Segundo a Caern, a interdição se dá pela necessidade de realização de reparo em uma tubulação afetada pela sobrecarga de água das chuvas no bairros Bom Jardim e Barroca.

Devido ao serviço, o trânsito de veículos está suspenso entre as ruas Geraldo Couto com a João Cordeiro, próximo a Gelice. A previsão de conclusão do serviço será na quarta-feira (10).

Mais uma vez, a Caern atribui o problema as ligações irregulares de água das chuvas, para dentro da rede de esgoto, atitude que vem causando transtornos e o afundamento de diversas vias na cidade.

“A Caern pede a população, que evite este tipo de conduta, que causa dano a toda a sociedade. Um imóvel com uma área de 100 metros quadrados, que faz ligação clandestina para a rede de esgoto, em uma chuva de 10 milímetros, contribui com 1000 litros de água para dentro da tubulação. Se forem vários imóveis e dependendo do volume de chuva, sobrecarrega a tubulação, ela não aguenta e rompe. No momento que a tubulação é danificada, a areia que está acima dela obstrui a passagem e os efluentes retornam para a rua”, explica.