Taxa de isolamento social sobe para 49,6%, mas ainda está longe dos 60% necessários

As ações do Pacto pela Vida iniciadas na quinta-feira (4) em uma parceria do Governo do Rio Grande do Norte com 75 municípios, começam a apresentar resultados.

Na manhã desta segunda-feira (8) a taxa de isolamento social era de 49,6%, um aumento de 7,5 pontos percentuais em relação à média dos últimos 15 dias, que foi de 42,1%.

Neste fim de semana, foram realizadas ações nas cidades com orla marítima para evitar aglomerações, prática de esportes coletivos e consumo em barracas. Também no bairro do Alecrim, em Natal, foram realizadas fiscalizações para evitar aglomerações.

"De forma geral, as ações foram positivas. Os profissionais envolvidos com a fiscalização foram bem recebidos pela população", avaliou o secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Francisco Araújo.

Através da operação Pacto pela Vida, o Governo do Estado oferece aos municípios apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar para ações localizadas de orientação e desmobilização de aglomerações.

"Este apoio está disponível aos 167 municípios. Já foram pactuadas parcerias neste sentido com 75 prefeituras que estão fazendo ações integradas com o apoio do sistema de segurança pública estadual", afirmou Francisco Araújo.

DADOS

Nesta segunda-feira, em todo o RN, há 10.888 casos confirmados, 431 óbitos (dois nas últimas 24 horas) e 104 óbitos em investigação. Cerca de 664 pessoas estão internadas nos hospitais das redes pública e privada - 340 críticos e 324 clínicos.

Em Mossoró, segunda maior cidade do estado, os dados mostram 73 óbitos, 1400 casos positivos, 125 2 suspeitos e 1215 descartados. Ainda há 11 óbitos em investigação.

A taxa ocupação de leitos continua alta e a rede segue superlotada. Em Natal, Grande Natal e em Pau dos Ferros, a ocupação é de 100%. Na região Oeste 97,8% e no Seridó, 66,7%.

No último sábado, o Governo do Estado abriu mais 5 leitos na região Seridó, passando a totalizar 27 leitos disponíveis. Para os próximos 15 dias a previsão é abrir novos leitos, em parceria com os municípios.

Serão 15 leitos de UTI, em Mossoró, 25 leitos de UTI e 10 clínicos no Hospital João Machado, em Natal, 10 UTIs e 5 clínicos no Hospital Regional de Macaíba e 3 leitos clínicos e dois de estabilização, em Assu. Em Pau dos Ferros devem entrar em funcionamento mais 2 UTIs e 16 leitos clínicos.

O Governo também trabalha para instalar 5 UTIs e 6 leitos de retaguarda no Hospital de Santo Antônio, na região Agreste, e 6 UTIs e 10 leitos clínicos em São Paulo do Potengi, na região Central.

A subcoordenadora de vigilância epidemiológica da Sesap, Alessandra Lucchesi, informa que ao sentir febre ou desconforto respiratório a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para avaliação e, se for o caso, o médico vai iniciar tratamento para Covid e indicar o teste rápido ou RT-PCR, embora ela esclareça que os testes não são uma condição necessária para iniciar o tratamento.

Ela também destacou a importância de manter e ampliar o isolamento social para maior controle das infecções.

"O Pacto pela Vida tem que ser adotado não só pelo Governo e prefeituras, mas por toda a população. Quanto maior o isolamento mais rápido será o fim da pandemia e a retomada das atividades normais", encerrou Alessandra Lucchesi.