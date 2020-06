A prefeita Iraneide Rebouças, de Areia Branca, que tem 27 mil habitantes, recebeu a notícia nesta segunda-feira, 8, de que mais quatro pessoas morreram com covid-19 em sua cidade.

Agora são 26 mortes confirmadas, 8 aguardando exames e várias pessoas hospitalizadas. São 93,6 mortos por 100 mil habitantes, disparado a pior situação da pandemia no RN.

Enquanto nos diários oficiais dos outros municípios os prefeitos endurecem as medidas para conter o coronavírus, em Areia Branca, a prefeita Iraneide Rebouças vai às compras.

Mas não de insumos, EPIs e estrutura para conter o avanço do coronavírus no município.

Destinou R$ 2.731.317,37 milhões para comprar material de construção, hidráulico, elétrico e diversos para atender as secretarias Municipais da Prefeitura de Areia Branca.

CONFIRA no Diário Oficial do Município.





Além da compra milionária de material de construção, a prefeita Iraneide Rebouças também demonstrou preocupação com a aparência da cidade.

Publicou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 8, aviso de pregão, para no dia 18 deste mês, realizar licitação para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de forma parcelada de plantas ornamentais e insumos diversos.

Este desinteresse do Poder Público para conter o avanço do coronavírus já vem desde o início da pandemia, quando mostramos aqui no MOSSORÓ HOJE a realização de festas na praia.

Mesmo quando o número de mortos começou a crescer, a Prefeitura de Areia Branca não demonstrou qualquer interesse em fazer investimentos para combater o vírus mortal.

Mandou pintar o muro do estádio municipal por R$ 200 mil. A Assessoria explicou que a pintura seria uma obra de arte que se transformaria num ponto turístico no futuro.