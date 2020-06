12 deputados estaduais votam a favor de suspensão da CPI da Arena das Dunas

Deputados Estaduais do Rio Grande do Norte votaram pela suspensão de todos os trabalhos da CPI da Arena das Dunas, aberta para investigar o contrato da concessionária com o Estado, após auditoria apontar prejuízos ao erário público.

A suspensão foi requerida pelo deputado Getúlio Rego (DEM) e teve 12 votos a favoráveis. O deputado justificou que a pandemia impossibilita o depoimento das pessoas convocada sobre o caso, bem como da imprensa.

No dia 21 de maio, a AL havia definido os nomes dos deputados Sandro Pimentel (PSOL), Isolda Dantas (PT), Allyson Bezerra (Solidariedade), Coronel Azevedo (PSC) e Tomba Farias (PSDB) como membros da CPI.

Desses, Tomba Farias foi o único a votar favoravelmente ao pedido de suspensão da CPI.

Na auditoria realizada pela Control, foi apontado que o Governo do Estado teria desembolsado quase R$ 110 milhões a mais do que deveria ter sido pago à Arena das Dunas.

Veja mais:

Auditoria aponta dívidas de concessionária responsável pelo contrato Arena das Dunas com o Estado





VEJA COMO CADA DEPUTADO VOTOU

*SIM*

1-ALBERT DICKSON

2- DR. BERNARDO

3- GALENO TORQUATO

4- GEORGE SOARES

5- GETÚLIO RÊGO

6- GUSTAVO CARVALHO

7- JOSÉ DIAS

8- KLEBER RODRIGUES

9- NELTER QUEIROZ

10- RAIMUNDO FERNANDES

11- TOMBA

12- VIVALDO

*NÃO*

1- ALLYSON BEZERRA

2- CORONEL AZEVEDO

3- UBALDO FERNANDES

4- ISOLDA DANTAS

5- FRANCISCO DO PT

6- EUDIANE MACEDO

7- KELPS LIMA

8- SANDRO PIMENTEL

*ABSTENÇÃO*

EZEQUIEL FERREIRA

*AUSENTES NA VOTAÇÃO*

CRISTIANE DANTAS

HERMANO MORAIS

SOUZA