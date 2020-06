Feriados são adiantados para tentar aumentar taxa de isolamento social no RN

Dois feriados que aconteceriam no segundo semestre do ano foram antecipados para este final de semana, como medida de contenção ao avanço da Covid-19 no Rio Grande do Norte, por meio do aumento da taxa de isolamento social.

Nesta quinta-feira (11) será celebrado o feriado católico de Corpus Christi. Para tentar fazer com que a população fiquei em casa o máximo de tempo possível, o Governo do Estado antecipou o feriado dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu do dia 3 de outubro para esta sexta-feira (12).

A antecipação foi aprovada nesta quarta-feira (10) pela Assembleia Legislativa do RN, com 14 votos favoráveis e 5 contrários.

Seguindo a mesma lógica, em Mossoró a Prefeitura antecipou o tradicional feriado em homenagem a libertação dos escravos na cidade, celebrado em 30 de setembro, para este sábado (13).

Na cidade o projeto de lei de autoria do executivo para antecipação do feriado foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, nesta terça-feira (9).

A intenção de promover um feriadão com as 3 datas é diminuir a circulação nas vias e manter o comércio fechado no período. Somente os serviços essenciais, como farmácias, supermercados e postos de gasolina, têm funcionamento autorizado.

Para que a ideia atinja seu objetivo é preciso contar com a colaboração da população para que não vejam os feriados como uma oportunidade para passear e viajar, mas como uma forma de evitar que mais pessoas sejam contaminadas pelo coronavírus, desafogar os hospitai e para que seja possível o retorno à vida normal o quanto antes.