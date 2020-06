Confira a programação de Corpus Christi na Diocese de Mossoró

Nesta quinta-feira (11) os católicos celebram o dia de Corpus Christi (Corpo de Cristo), comemorado sempre em uma quinta-feira, em alusão à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição do sacramento.

A data muda todos os anos, de acordo com a data em que é celebrada a Páscoa. A celebração de Corpus Christi acontece sempre 60 dias após o domingo de Páscoa.

Diante da pandemia da Covid-19, a Diocese de Mossoró preparou uma programação para que os fiéis possam acompanhar as missas e celebrações eucarísticas de casa, evitando aglomerações.

De acordo com a programação, as paróquias e áreas pastorais da Diocese de Mossoró irão celebrar em horários diferentes a Santa Missa online.

Às 16h, todas elas se unem na Santa Missa presidida pelo Bispo Dom Mariano Manzana, na Catedral de Santa Luzia. A celebração será de portas fechadas e poderá se acompanhada pela internet.

De acordo com a programação divulgada pela Diocese, a solenidade será celebrada em três momentos:

Missa presidida pelo Bispo Dom Mariano Manzana, às 16h, na Catedral de Santa Luzia;

Translado do Santíssimo pelas ruas de Mossoró;

Bênção do Santíssimo Sacramento no Santuário do Sagrado Coração de Jesus.

A transmissão será realizada pela Rádio Rural de Mossoró, 105 FM, no YouTube Paróquia de Santa Luzia, no Facebook da Diocese de Mossoró, pela TCM-Telecom e nas redes sociais das paróquias.

Os fies que tiverem morarem no percurso do Santíssimo ainda poderão ver a passagem dele pelas ruas, mas sem sair de casa.

“Reforçamos que, atendendo às orientações das autoridades de saúde, não será permitido qualquer tipo de aglomeração durante o percurso, inclusive de carros”, explica a Diocese. Confira o roteiro do Santíssimo:

1. Saída da Catedral

2. Direita na Santos Dumont

3. Segue na Augusto Severo

4. Direita na Juvenal Lamartine

5. Esquerda na Ferreira Itajubá

6. Direita na Melo Franco

7. Direita na Dr. João Marcelino

8. Direita na Seis de janeiro

9. Esquerda na Rodrigues Alves

10. Esquerda na Hilário Silva

11. Direita na João Câncio

12. Esquerda na Francisco Gomes Pinto

13. Esquerda Maria Salém Duarte

14. Direita na Abel Coelho

15. Direita na Des. Licurgo Nunes

16. Esquerda na Adrião Duarte

17. Direita na Des. José Viêira

18. Esquerda na Cel. Milton Freire

19. Esquerda na Tarcísio Correia

20. Cruza a Abel Coelho

21. Segue na Padre Longino

22. Esquerda na Argemiro Duarte

23. Direita na Dona Sinhá Negreiros

24. Esquerda na Dona Isaura Rosado

25. Esquerda na Dona Dolores da Escóssia

26. Direita na Abel Coelho

27. Direita na Nogueira Monte

28. Esquerda na Campos Sales

29. Direita na José Damião

30. Segue na Diocesano

31. Direita na Raimundo Leão de Moura

32. Esquerda na Antônio Vieira de Sá

33. Direita na João da Escóssia

34. Esquerda na Mota Neto

35. Esquerda na Sebastião Benigno de Moura

36. Esquerda na Sebastião Saraiva

37. Direita na Atirador Miguel Antônio da Silva

38. Esquerda na Antônio Vieira de Sá

39. Direita na João Pedro da Costa

40. Segue na Vicente Fernandes

41. Direita na Francisco Solon

42. Esquerda na Coelho Neto

43. Direita na Prof. Manoel Freire

44. Segue na Jaen Menescal

45. Segue na Souza Leão

46. Esquerda na Dr. Pedro Gomes de Oliveira

47. Esquerda na Joaquim Nabuco

48. Direita na Coelho Neto

49. Segue na Dona Mariinha Mendes

50. Direita na Chico Pedro

51. Direita na Ver. José Bernardo

52. Esquerda na Martins Junior

53. Esquerda na Joaquim Afonso

54. Esquerda na Isaura Isauri dos Santos

55. Esquerda na Vicente Albuquerque

56. Direita na Benicio Gago

57. Esquerda na Sérvulo Marcelino

58. Esquerda na Presidente Dutra

59. Direita na Sábino Valentim

60. Direita na Brg. Salema

61. Esquerda Pedro Fernandes

62. Direita Euclides Deocleciano

63. Esquerda na Padre Cícero

64. Esquerda na Rosineide Alves Medeiros

65. Segue na Figueira Filho

66. Segue na Pedro Ciarline

67. Direita na Presidente Dutra

68. Direita na Benício Filho

69. Esquerda na General Pericles

70. Direita na Presidente Dutra

71. Direita na João Pessoa

72. Segue na Jerônimo Rosado

73. Chegada no Sagrado Coração de Jesus