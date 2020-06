O volume de chuvas no mês de maio no RN superou a média esperada para o período e foi o maior desde 2011. A média observada no estado durante o mês de maio foi de 145,6 milímetros, enquanto a esperada era de 108,8 mm. As chuvas deste ano vêm contribuindo para a recarga das reservas hídricas e a diminuição da área territorial atingida pela seca no estado.

O volume acumulado de chuvas no mês de maio ficou acima da média esperada no Rio Grande do Norte. A média observada no estado durante o período foi de 145,6 milímetros, enquanto a esperada era de 108,8 mm.

Natal, no Litoral Leste potiguar, teve o seu segundo maior índice pluviométrico desde 1963 com o acumulado de 426,1mm, ficando atrás somente do volume 2011, quando choveu 447,4mm.

A análise meteorológica mostrou que as chuvas ocorridas durante o mês de maio de 2020 no Estado tiveram pouca influência do sistema Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que se manteve em praticamente todo o mês, deslocada ao norte, afastada da Região Nordeste do Brasil.

O chefe da unidade instrumental de meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot, explica o que contribuiu para o bom volume de chuvas.

“Entre os sistemas favoráveis destacamos a “Oscilação 30-60 dias”- Sistema meteorológico de escala planetária, que se desloca de oeste pra leste, alternando a condição de alta e baixa pressão sobre a superfície durante o seu deslocamento-restos de Sistemas Frontais (Frente Fria -FF) e os Sistemas ondulatórios de Leste, que são instabilidades tropicais de formação oceânica e atingem a costa leste do Nordeste entre os meses de abril a julho”, explica.

Ainda segundo ele, Outra condição que colaborou para a formação das chuvas tem relação com as águas superficiais nos oceanos Atlântico e Pacífico.

No Oceano Atlântico, as águas na faixa equatorial, próximas do litoral nordestino, mantiveram-se mais quentes do que o normal, inclusive isso contribuiu para a formação de nuvens Cumulus Nimbos, que não é tão comum ocorrer sobre a faixa litorânea leste do Nordeste e que foram responsáveis por trovoadas e descargas elétrica na região da Grande Natal.

A região Leste foi a que registrou a maior média de precipitações observadas com 274,4 mm enquanto que o esperado era de 171,1 mm.

Em seguida veio a região Agreste com média de 119,1 mm, Central com 90,1 mm, todas essas regiões com volumes observados acima do esperado. Somente a região Oeste do Estado ficou um pouco abaixo do esperado que era 101,4mm, e o observado foi de 98,8 mm.

Os municípios com maiores volumes de chuvas no período, por região, foram Natal (Leste) com 426,1 mm, seguido de Upanema (Oeste) com 276,8 mm, depois João Câmara (Agreste) com 260,4 mm e por fim São João do Sabugi (Agreste) com 180,1 mm.

CHUVAS EM 2020

Este ano vem registrando bons volumes acumulados de chuvas, beneficiando a agropecuária do estado, bem como a recarga das reservas hídricas e a diminuição da área territorial atingida pela seca.

Em janeiro, a média das chuvas observadas no estado foi de 100,7 mm, em fevereiro o índice chegou a 110,9 mm, em março foi de 204,7 mm, abril com 154,6 mm e maio com 145,6 mm.