A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) divulgou na edição desta quinta-feira (11), do Diário Oficial do Estado, a homologação e o resultado final referente à contratação temporária de profissionais para atuar no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em todas as regiões do Rio Grande do Norte.

O Edital nº 002/2020 prevê a contratação temporária de 1.138 profissionais de nível superior, médio e elementar.

Foram selecionados 5.170 profissionais, como Médico Diarista (Intensivista); Médico Plantonista; Médico Parecerista (Infectologista e/ou Pneumologista); Enfermeiro; Farmacêutico; Bioquímico / Biomédico; Fisioterapeuta; Técnico em Enfermagem; Técnico em Radiologia; Técnico de Laboratório; Auxiliar de Cozinha, Copeiro, Cozinheiro, Higienista Hospitalar e Maqueiro.

O Recrutamento para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público visa atender o Plano de Contingência Hospitalar para o enfrentamento do COVID-19.

O prazo de validade do Recrutamento é de seis meses, contados a partir da data da publicação da Homologação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Ocorrendo novas vagas de suprimento emergencial, no prazo de validade deste Edital, poderão ser convocados os candidatos classificados, respeitando-se a ordem de classificação.

