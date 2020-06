Todas as agências da Caixa Econômica no Rio Grande do Norte estarão abertas nesta sexta-feira (12), feriado antecipado dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu no estado.

O banco informou que as agências irão funcionar das 8h às 14h, para atendimento exclusivo dos beneficiários do Auxílio Emergencial nascidos em novembro.

Este público poderá realizar o saque ou a transferência do valor referente a segunda parcela do auxílio para outros bancos nesta sexta.

A Caixa também informou a abertura de uma parte das agências no sábado (13), das 8h às 12h, conforme já vinha acontecendo nos finais de semana anteriores. Nesta data, o pagamento do auxílio será voltado para os trabalhadores nascidos no mês de dezembro.

Segundo o banco, a abertura das agências nos dois dias visa evitar o atraso no calendário de pagamento do auxílio e a formação de aglomerações na frente do banco em outros dias.

A Caixa que não é necessário madrugar nas filas. Os beneficiários vão receber senhas e, mesmo após o fechamento das unidades, o atendimento continua até o último cliente ser atendido.

O banco fechou uma parceria com cerca de 1.280 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas.

SAQUE

Para sacar, é necessário gerar um código autorizado (token) no aplicativo CAIXA Tem. Caso os beneficiários tenham dificuldade para gerar o código, esse serviço poderá ser realizado nas agências da Caixa.

As agências não abriram nesta quinta-feira (11), feriado de Corpus Christi, mas os caixas eletrônicos e os canais digitais da Caixa estão disponíveis para os usuários.

FIM DO CALENDÁRIO

Com a liberação do saque para os nascidos em dezembro no sábado (13), a CAIXA encerra o calendário da segunda parcela.

Quem não sacou no período, não precisa se preocupar. O crédito continua disponível nas contas indicadas e o saque pode ser feito, independente do dia do nascimento.

