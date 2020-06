RN tem quase 2000 novos casos positivos de Covid-19; Brasil passa de 40 mil mortos

O Brasil passou nesta quina-feira (11) das 40 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Ao todo, são 40.276 vidas perdidas por complicações causadas pelo vírus.

Já o número de casos confirmados da Covid-19 chegou 787.489. Os dados foram levantados pelo Consórcio de Veículos da Imprensa, a partir de dados repassados secretarias estaduais de Saúde.

No Rio Grande do Norte foram registradas mais 9 mortes provocadas pela doença nas última 24h, chegando a um total de 496 casos. Quanto as pessoas confirmadas com a doença já são 13.234.

São exatos 1;666 novos casos confirmados em um período de 24h, número extremamente preocupante, visto que os leitos covid-19 nos hospitais continuam em estado crítico e que o isolamento social segue muito abaixo do esperado.

O RN tem, ainda, 22.627 casos suspeitos, 22.945 descartados, 90 óbitos em investigação, e 1.993 pessoas recuperadas.

Sobre a ocupação dos leitos, a taxa está em 98% na região metropolitana, 100% em Pau dos Ferros, 93,3% na região Oeste e 59,3% no Seridó.