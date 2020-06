Governo realiza nova convocação de profissionais de Saúde no RN

A lista com os nomes do novos 813 profissionais convocados foi publicada na edição deste domingo (14) do Diário Oficial do Estado (DOE). Entre os convocados estão médicos plantonistas, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos-bioquímicos, técnicos em enfermagem, técnicos em radiologia e em laboratório, auxiliares de cozinha, copeiros, cozinheiros, higienistas hospitalares e maqueiros.